Luisa Fernanda W ahora sí le ganó una tutela a Nicolás Arrieta

Luisa Fernanda W y Nicolás Arrieta han lidiado con una fuertes disputa desde hace varias semanas debido a la denuncia que realizó el youtuber sobre las estafas en internet de las que eran víctimas los seguidores de algunos influenciadores como la paisa.

Una vez el pleito llegó al ámbito legal, ambos colombianos emprendieron tutelas contra el otro por las declaraciones que estaban realizando. A pesar de que Arrieta había ganado las anteriores demandas contra la influenciadora, actualmente las cosas dieron un giro inesperado.

Recientemente, Julián Quintana, abogado de Luisa Fernanda W informó a través de redes sociales que el juez que llevaba el caso falló a favor de la tutela que su clienta le interpuso a su colega por las afirmaciones que dio en el pasado.

“Juez de tutela nos da la razón y protege los derechos fundamentales al buen nombre y honra de Luisa Fernanda W. En consecuencia ordena al youtuber Nicolás Arrieta retractarse de sus infamias, retirar los videos y abstenerse de seguir quebrantando los derechos fundamentales de mi cliente”, escribió el abogado en un trino de Twitter, donde anexó el documento del caso.

No obstante, según quedó plasmado en el texto, una de las medidas que tendrá que acatar Nicolás será grabar un video en el que se retracte de acusar a la joven de estafa, disculparse y publicarlo en su canal de YouTube.

Ante esta decisión, el youtuber decidió compartir un video de “práctica” en su cuenta de Twitter, donde se burló del fallo y de la situación que involucraba a Luisa Fernanda. En el clip aparece aplicándose gotas para fingir lágrimas, enviando indirectas por la promoción de productos falsos y ensayando qué palabras usar para la disculpa.

Sin embargo, tras este material audiovisual, el joven decidió trinar su verdadera opinión del asunto, enfatizando en que esto que ocurrió fue por las víctimas de las estafas que no eran visibles para la justicia.



Pero seriamente: Unas disculpas para llenar el ego de alguien en un video no me afectan en lo absoluto ni me molesta, pero lo que me parece más importante y relevante de todo esto es haberle dado tanta visibilidad y que no caigan más personas en cosas de ese tipo.