Luisa Fernanda W compartió los antojos del embarazo y mostró su 'barriguita'

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno confirmaron a través de un emotivo video que los rumores del embarazo sí eran ciertos y que serán papás. La pareja, luego del anuncio, compartió la primera ecografía que se hicieron, donde se espera que el bebé llegue para finales de octubre o principios de noviembre.

Esta noticia fue tendencia en las redes sociales, por cuenta de los rumores del pasado. Sin embargo, para muchos de los internautas ya era obvio debido a las numerosas pruebas que dio de su actual estado.

La influencer decidió interactuar un poco más con sus seguidores y contarles un poco de su experiencia con los síntomas de su embarazo. Asimismo, les confesó que ella sí se nota la barriguita.

“Ustedes me preguntan mucho si me ha crecido la barriga y la verdad yo siento que sí, pero las personas de mi alrededor me dicen que no. Aunque pues no mucho porque sigo siendo la misma talla de pantalón y mismo peso” confesó mostrando su pancita de embarazo.

La paisa continuó hablando de sus antojos y las constantes nauseas que ha sentido en estos tres meses.

“Más que todo me dan nauseas en la mañana, aunque todo el día soy con nauseas sin parar (…) Se me antoja mucho el mango con sal y limón o el maracuyá con sal y limón. Todo lo que tenga sal y limón me encanta. Las cosas dulces también me fascinan”, expresó.

No obstante, confesó que ha sentido un fuerte rechazo por la comida de sal, pero la come para cuidar de ella y su bebé.

“Intento comer muy buena proteína, frescas y los vegetales. Estoy en un punto que creo que en este embarazo sería capaz de volverme vegana porque siento mucho rechazo por la carne y el pollo, aunque los como porque aparte tengo toda la asesoría de mi doctor”, indicó.

Otro detalle que reveló es que está durmiendo mucho, pero que hasta ahora no le han dado cambios de humor. Sí aclaró que se ha alejado un poco de las redes para no leer comentarios negativos o noticias tristes. Ahora, ese tiempo se lo está dedicando a su bebé y a su pareja.