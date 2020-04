Luisa Fernanda W confesó que también creyó estar embarazada de Legarda

Desde que la influenciadora Luisa Fernanda W confirmó su embarazo con el cantante de música popular Pipe Bueno no ha dejado de compartir detalles del proceso con sus millones de seguidores y lo feliz y plena que se siente.

La paisa, a través de un Instagram Live, decidió despejar algunas dudas de sus fanáticos sobre la nueva etapa de su vida. Allí, además de confirmar que su bebé fue planeado, confesó que cuando su exnovio Legarda falleció creyó que estaba embarazada.

Contó que cuando comenzó su relación con el intérprete de 'Uber sex' se cuidaba con pastillas anticonceptivas. Sin embargo, cuando ocurrió la tragedia fue tal el impacto que tuvo, que duró un tiempo sin que le llegara el periodo.

“El impacto que eso me generó (...) las hormonas se me empezaron a alborotar, en el sentido en el que no me venía el periodo. Estaba segura que no estaba no estaba embarazada porque sabía que planificaba muy bien, pero aún así me hice una prueba que salió negativa y ya quedé tranquila”, dijo.

“De ahí en adelante yo tenía súper claro que no iba a tener hijos y eso decía siempre que me preguntaban (...) Hasta hace dos años el plan de mi vida no era tener un bebé”, aseguró.

La también cantante sostuvo que además de su actual pareja, ha tenido tres relaciones serias en su vida: Daniel, Andrés y Fabio.

Detalló que desde su primer novio se asesoró muy bien sobre los métodos anticonceptivos y optó por utilizar como medio preventivo el condón.

“De hecho, para mí es el mejor método de planificación que puede haber, porque te protege de todo, de una enfermedad… y nunca llegué a tener un susto de embarazo, jamás”.

A continuación, Luisa sostuvo que el pensamiento de no ser mamá duró un tiempo hasta que se hizo la primera prueba de embarazo con Pipe: de inmediato le entró el instinto maternal.

"Definitivamente el tiempo de Dios es perfecto (...) Cuando las cosas van a ser son y esto sucedió súper rápido (…) esta vida es de aceptar tu presente y para mí este presente es maravilloso”.

La youtuber confesó que en pocos días podrá saber el sexo de su bebé; ella cree que será una niña.

El en vivo de Luisa Fernanda W tuvo cerca de 33.000 personas conectadas.