Luisa Fernanda W despejó dudas... habló del rumor del embarazo

Luisa Fernanda W ha estado en la mira de sus seguidores debido a que recientemente se convirtió en tendencia en las redes sociales por un video de una misteriosa mujer que confesaba que supuestamente la influencer estaría esperando un bebé de su novio, el cantante de música popular Pipe Bueno.

No obstante, la pareja no se había pronunciado públicamente ante el controversial tema. Sin embargo, hace unas pocas horas la paisa rompió su silencio y se refirió al tema después de que sus seguidores se lo cuestionaran con tanta insistencia en su transmisión en vivo.

Previo a responder la pregunta, Luisa Fernanda confesó que antes no quería ser mamá pero que ahora no le molestaba la idea y que el tiempo de Dios es perfecto. Los espectadores se tomaron la respuesta como la primera prueba para asegurar que la youtuber sí estaría embarazada.

“Les voy a contar algo súper chistoso. Yo en un pasado, no sé porque, decía no. Tal vez no me sentía preparada, no se había algo en mi corazón que decía: ‘no, que miedo ser mamá. Eso no es pa’ mí’. Pero hoy en día me encantaría serlo (…) El tiempo de Dios es perfecto”, aseguró.

Además, la youtuber se extendió al responder el interrogante de si se encuentra en estado de embarazo.

“Es un tema que no tengo que salir a aclarar ¿yo que tengo que aclarar? ¿Aclarar qué? ¿Desde cuándo yo estoy obligada a hablar de X o Y tema? Es que entre más lo pregunten voy a ser más escéptica porque es como si me estuvieran obligando", expresó Luisa.

Continúo asegurando que es un asunto que le corresponde a ella y que en su momento hablará, pues hay muchas personas mal intencionadas.

“Si una mujer no quiere salir a decir que está embarazada, porque no ha cumplido pues tres meses... O sea, los primeros meses de embarazo son un tema que pues todavía no se sabe ¿me entienden? Uno primero tiene que estar completamente seguro de que el bebé va a nacer bien (…) Ya que estos son los meses más críticos de un embarazo”, comentó la youtuber aclarando que tampoco está de acuerdo con el aborto.

Y finalizó refiriéndose a la misteriosa mujer que protagonizó el polémico video.

“Esa persona que salió con esa cizaña a hablar... o sea, digamos que fuese que sí. Meterse con un ser humano, que digamos, no ha llegado al mundo, eso me parece bajísimo (…) Vea un embarazo no se esconde, eso se porta con orgullo. Entonces en su momento se sabrá si si o si no ahí les dejo la duda”, aseguró.