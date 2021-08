Luisa Fernanda W detalla secuela que le dejó la Covid-19

Luisa Fernanda W ya es una de las más famosas 'influencers' colombianas y su actitud en redes sociales la han convertido en una joven muy cercana a los usuarios de las redes sociales, al punto que constantemente suele compartir varios detalles de su vida privada.

Así lo ha hecho en sus más recientes publicaciones a través de Instagram, en donde abrió el espacio en sus historias de Instagram para que varios de sus seguidores resolvieran algunas inquietudes sobre su vida cotidiana.

Entre los interrogantes, un usuario se dirigió a Luisa para saber si ella y su familia se han contagiado con el virus Covid-19, a lo que respondió afirmativamente y además, contó la extraña secuela que este le dejó.

“Yo todavía siento que tengo secuelas del COVID-19. A mí las cosas no me saben ni me huelen igual. Es decir, tengo olores distorsionados, hay cosas que no huelen a cebolla, pero me huelen a cebolla, ciertas cosas como que me huelen a un químico que aún no descifro cuál químico es. Una vaina tenaz”, reveló.

"Eso ha ido mejorando poco a poco, pero sí siento que a mí el COVID-19 me dejó como esas secuelas. Es rarísimo. Es más, las cosas cuándo están muy calientes, las huelo y es como que me huelen al químico que les digo. Horrible”, agregó.

Por ahora, la 'influencer' sigue activa en sus redes sociales y en los últimos meses ha dejado ver que se encuentra trabajando en 'Rancho MX', el nuevo restaurante campestre que abrió junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno.