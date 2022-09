Luisa Fernanda W dio detalles de su embarazo... hasta donde nacerá la criatura

Sin ocultar ningún detalle, Luisa Fernanda W empezó por contar que a diferencia del embarazo de Máximo, esta nueva etapa le ha costado por los cambios hormonales bruscos que ha tenido. A su vez, respondió dónde nacerá Domenic.

"Prácticamente todo [es difícil], este embarazo me ha dado durito la verdad. Con el de Máximo no, ese fue un paseo” (...) Si Dios quiere Domenic va nacer aquí en Bogotá, entonces uno paisa y el otro rolo, los dos con flows distintos pero sabrosos", indicó la 'influencer' en sus historias de Instagram.

Sin embargo, llamó la atención la respuesta de W al expresar qué es lo que más la emociona sobre la llegada de un nuevo integrante a su familia.

“Conocerlo, ya quiero tenerlo en mis brazos. Con mi primer bebé me di cuenta que soy una mamá gallina, que amo los bebés y que me encanta tenerlos. Jamás en mi vida me imaginé amar tanto a un niño, así que ya lo quiero conocer”, agregó.

Finalmente, la famosa reveló que pronto llevará a cabo un baby shower para Domenic del que en los próximos días dará la fecha y que sus seguidores, conociendo su estilo, esperan que sea todo un evento.