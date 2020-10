Luisa Fernanda W habla del síntoma del embarazo que más la ha afectado

En pocos días Luisa Fernanda W y Pipe Bueno le darán la bienvenida a su primer hijo. A través de redes sociales, ambas celebridades han compartido varias intimidades del embarazo, confirmando así su emoción y felicidad por la llegada de Massimo.

Esta vez fue el turno para Luisa, que en sus historias de Instagram respondió a algunas preguntas sobre los síntomas y cambios de humor que ha sufrido en los últimos meses. Para contar lo que ha sido su proceso, la influencer dividió su embarazo en tres trimestres.

Según señaló la también youtuber, en los primeros tres meses le “cogió fastidio a casi toda la comida”. “Para comer me tocaba jugar mucho con las texturas de los alimentos, no repetir muchas comidas. Le cogí mucho fastidio al salmón (…) me antojé mucho de cosas dulces y agridulces, o la sal y el limón me encantaba”, afirmó.

En ese tiempo le dio bastante vómito y náuseas.

Ya para el segundo trimestre, “el apetito se me abrió y bajó un poco las náuseas. Fue la etapa en la que más comí; quería comer desbordadamente. Me di mis gustos de una forma espectacular, teniendo en cuenta lo que no se puede comer”, aseguró.

En cambio, en los últimos tres meses los síntomas disminuyeron considerablemente. “Ha sido el momento de neutralizar. No cabe la misma comida, el apetito normal, de vez en cuando me da antojos, pero muy normal. Lo que sí me aumentó fue la acidez”, reveló.

Y es precisamente este último síntoma es el que más la ha afectado, tanto así que ni dormir ha podido. “La acidez que me da es impresionante. El doctor ya me mandó algo y eso me la calmó un poco, pero de verdad, la acidez que me da es anormal, no me deja dormir. Me levanto cansada y durante el día quiero estar acostada y dormidita”, indicó.

En cuanto a los cambios de humor, Luisa agregó que se ha vuelto un poco más “mimada”.

Otra de las preguntas que respondió la influencer es si ha sentido contracciones o si ya se le han hinchado los pies: “Sí he tenido contracciones ‘falsas’ como las llaman, pero en los monitoreos que he tenido todo está dentro de lo normal, gracias a Dios. Y sí, esta semanita me he hinchado”, contestó en en una historia junto a una foto de sus pies.