Luisa Fernanda W habló sobre un "asqueroso" momento que vivió grabando un video

Luisa Fernanda W se convirtió hace varios años en una de las youtubers colombianas más famosas y reconocidas de redes sociales, ganando terreno con sus contenidos y publicaciones. Con temas de maquillaje, retos y clips graciosos, la joven conquistó a un gran número de seguidores que la han acompañado en todo su proceso profesional.

En el extenso recorrido que ha hecho la creadora de contenido en las plataformas digitales, hay algunos videos que marcaron su fama y se robaron las risas de los curiosos. Los fans de la colombiana recuerdan sus inicios y las particulares ideas que se le ocurrían.

Recientemente, Luisa Fernanda W utilizó su cuenta oficial de Instagram para recordar uno de estos contenidos que publicó en sus inicios y hablar de las consecuencias que le trajo en aquel momento. La youtuber detalló qué sucedió y lo asqueroso que le pareció.

“Tengo un flashback de cuando inicie haciendo videos en redes sociales. Pero los que me siguen hace mucho, no sé si recuerdan un video en el que me tiré en una fuente. Eso era ahí como agua reposada”, inició contando la influencer sobre esta anécdota.

“Les cuento que cuando yo hice ese video una de las consecuencias que me trajo fue que me salió un nacido. Dije: ‘Pucha, qué asco ese nacido que me dio’. A mí nunca me había dado un nacido”, agregó la youtuber.

Este gracioso video muestra a Luisa Fernanda acostada boca abajo deslizándose por unas escaleras eléctricas, siendo arrastrada por un amigo en esta posición, ubicada de igual manera en una fuente y ocultando su rostro.

Los usuarios de Instagram no perdieron oportunidad de destacar el talento que tenía la paisa, enfocándose en la creatividad y genialidad que le ponía a sus contenidos. Muchos afirmaron que eran muy buenos videos y llamaban bastante la atención.