Nicolás Arrieta ha estado en la mira de los medios de comunicación debido a que la influencer Luisa Fernanda W le tiene en marcha un proceso legal. Le ha interpuesto dos tutelas por calumnia y por dañar su buen nombre.

Cabe recordar que el enfrentamiento en las redes sociales se inició porque Arrieta expuso públicamente a la Luisa y a otros influencers de supuestamente "estafar a sus seguidores" promocionando productos que después de pagar jamás llegaban.

Sin embargo, en esta ocasión Nicolás vuelve a ser tendencia en las redes sociales porque no se quedó callado y salió a responder a las indirectas que le hizo la paisa en su reciente publicación, donde rompió su silencio acerca de los ofensivos mensajes que recibe a diario.

“Llevo muchos años creando contenido para las redes sociales y jamás en el transcurso de mi carrera he tenido la necesidad de hablar mal de alguien para seguir surgiendo (…) con respecto a mi trabajo así digan una cosa y la otra, gracias a Dios me va cada día mejor. Yo no sería capaz de estafar a una persona, no tengo ese corazón 'ambicioso' que muchos dicen”, expresó Luisa.

Además, en su extenso discurso, muchos aseguran que se refirió directamente al youtuber Nicolás Arrieta.

“Hay muchos mal entendidos, historias mal contadas, gente diciendo que me aproveche de X o Y situación, cuando los únicos que realmente se han aprovechado son los que hacen contenidos acerca de esos temas... y monetizándolos en YouTube, eso sí es aprovecharse”, escribió la influencer.

Nicolás no dudó en salir a responder y exponer nuevamente a Luisa en su cuenta de Instagram.

“Qué tal esta gente ¿no? Qué habla de Dios y de que se han ganado las cosas, pero han inventado rumores de ellos mismos, han hecho relaciones falsas para llamar la atención en redes sociales. Hablan de Dios, la fuerza y tanto odio... y ponen tutelas. Esta es la segunda tutela (…) Habla tanto de Dios y obstruye de esta manera el sistema judicial. Me da risa, mucha risa esta gente”, explicó Arrieta en sus historias.

Continúo diciendo que la influencer no tiene por qué responderle a la gente que la odia, sino a los que de verdad confiaron en la publicidad que hizo y que hasta el momento no le han llegado los productos ni les han devuelto la plata.

“Respóndele a la gente, responde a las denuncias que tienes en la Fiscalía y en la Superintendencia. Responde a eso, a mí no (…) Solo digo si tanto hablas de Dios, respóndele a la gente, a ellos le cuesta la plata. Y a mí no me pongas indirectas culas, me dan risa, ya me pusiste una tutela, ahora indirecta ¿Qué falta?”, aseguró.

Finalizó recomendándole que me mejor contratará a un abogado para demandar la empresa y así darles una solución a sus seguidores.