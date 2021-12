Luisa Fernanda W mostró cómo quedó tras aumentar tamaño de sus senos

Luisa Fernanda W había anunciado a sus seguidores con anterioridad que se sometería a una nueva cirugía de senos, pues por el tiempo que llevaba con sus prótesis ya era necesario cambiarlas.

A través de sus historias de Instagram, contó que todo salió bien con la mamoplastia.

“Ya estoy en casa, gracias a Dios me fue muy bien, ya me cambié las prótesis; yo no sé dónde tenía 400 cc, unas prótesis gigantes, no pareciera que yo tuviera tanto seno”, indicó.

Agregó además, que se aumentó un poquito más para rellenar los espacios.

Compartió a sus seguidores que se siente “super rara” por que tuvo que quitarse las uñas postizas y dijo que la cirugía fue muy rápida y se siente bien.

“Yo recuerdo que cuando me hice las prótesis por primera vez, me recuperé muy rápido, pero el dolor era impresionante; estoy en este momento como si nada”, añadió Luisa Fernanda W.

Más adelante en la dinámica de preguntas y respuestas confesó que se había puesto unas prótesis de 510 cc.