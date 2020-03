Luisa Fernanda W reprocha a quienes lanzan contenidos para adultos en TikTok

Luisa Fernanda W no se aguantó y habló de los contenidos no adecuados que están subiendo los adultos a la red social de TikTok. Además, aprovechó para aclararle a sus seguidores que esta aplicación es más usada por niños y por lo tanto se debe tener más cuidado con lo que se sube.

Confesó que mientras miraba videos en la red social, se encontró con uno vulgar y por eso decidió hablar al respecto. Según ella, a pesar de que los adultos son más abiertos al tema, no hay que caer en hacer contenidos no aptos para menores de edad.

Lee también: Jessi Uribe, furioso con Sandra Barrios por revelar detalles de su separación

“Ahorita estaba viendo un video de una chica, una adulta ya, super fit y estaba haciendo como unas poses súper raras. Era como bailando, pero donde un niño vea eso y vea todas las partes que se le estaban marcando... yo decía no. Entonces tengamos cuidado”, expresó Luisa en sus historias de Instagram.

No obstante, aclaró que le encantan los contenidos de TikTok que son de doblaje y los bailes que son "sanos". Aun así, señaló que cuando caen en la vulgaridad ya no esos videos pues a ella no le gustaría que un "primito o alguien más chiquito" viera algo así.

Luisa Fernanda decidió aclarar que cuando ella se inició en las redes sociales era un "poco grosera". Sin embargo, actualmente intenta no decir en las redes sociales malas palabras porque sabe que hay niños mirándola.

Lee también: Karol G responde a las críticas por su físico

“Cuando yo empecé a subir mis contenidos estaba muy pequeña y a mí no me daba nada decir un montón de malas palabras en mis videos. Yo era groserísima y pues obviamente en mi cotidianidad a veces digo muchas malas palabras, pero me he puesto una meta de como ‘hey, bajémosles a las malas palabras’", confesó la instagramer.

La youtuber finalizó contándole a sus seguidores que cuando arrancó en 2013, no sabía la responsabilidad social que tenía. Sin embargo, fue creciendo y le bajó un poco a las groserías.