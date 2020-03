Luisa Fernanda W respondió por su nueva relación: "no soy viuda de nadie"

Luisa Fernanda W ha sido la protagonista de numerosas noticias debido a que hace poco se reveló un video en el que una mujer aseguró que la paisa tiene siete semanas de embarazo, y ya antes había sido fuertemente criticada por su relación con el cantante de música popular Pipe Bueno.

Por otra parte, la influencer tiene actualmente un proceso legal en contra del youtuber Nicolás Arrieta, a quien le ha interpuesto dos tutelas por calumnia y dañar su buen nombre. Cabe recordar, que todo inició porque Arrieta aseguró que supuestamente Luisa estafó y robo a sus seguidores ofreciéndoles productos que después de pagados jamás llegaron.

Todos estos polémicos temas hicieron que la intérprete de ‘Así soy yo’ se cansara y rompiera su silencio acerca de los ofensivos mensajes que ha recibido en sus redes sociales. Por esto, publicó en su cuenta oficial de Instagram un álbum con varias imágenes donde da su opinión ante los masivos comentarios que ha recibido.

“No debería estar dando estas explicaciones, pero llega un punto en el que uno no aguanta entrar a las redes sociales y ver tanto odio, tantas burlas, no es fácil, pero con seguridad les digo que Dios me ha dado mucha fuerza”, fue le mensaje con el que inició Luisa.

Continúo refiriéndose a que nunca ha pasado por encima de nadie en todo lo que lleva de su carrera. Siguiendo con la polémica que hubo entorno a su relación con Pipe Bueno.

“Todo empezó porque mucha gente criticó el hecho de que yo empezara una nueva relación tan pronto… Los entiendo y respeto sus opiniones, la verdad es que sí, afortunadamente soy una mujer que desde siempre me he sabido valer por sí sola (…) Soy una mujer muy joven y no soy ninguna mojigata”, expresó la paisa.

Además, también se pronunció ante el controversial tema de su exnovio el fallecido Fabio Legarda.

“Les aclaro que yo a nadie le estoy montando cuerno, no estoy pasando por encima de nadie, yo no soy viuda de nadie, les recuerdo que jamás me casé ni le tuve hijos, y si los hubiera tenido, también ¿qué? Todo el mundo merece hacer su vida y vivir como desee”, aclaró Luisa Fernanda en su extenso discurso.

A pesar de que la paisa respondió a casi todo con lo que ha sido fuertemente criticada, ignoró el tema de su posible embarazo, a lo que sus seguidores especularon que si es verdad.

No obstante, finalizó la publicación prometiéndole a sus seguidores que más adelante les subirá un “video hermoso” y que deben estar atentos a sus redes sociales.