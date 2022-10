Luisa Fernanda W revela las mentiras que le dijo Pipe Bueno en su embarazo

Luisa Fernanda W está experimentando cambios físicos en los que, confiesa, se ha sentido acomplejada por el tamaño de su barriga y los cambios hormonales, que también le han afectado su estado de ánimo; de hecho, no está tolerando los olores.

Por lo anterior, la creadora de contenidos habló a través de historias en Instagram de lo duro que ha sido para ella la espera de Domenic, esto para buscar el apoyo de seguidoras que hayan pasado por lo mismo.

En medio de las publicaciones en su cuenta oficial, Luisa le preguntó a Pipe Bueno cómo la ve en esta etapa del embarazo, ya que ella siente que está en una crisis, además lo cuestionó sobre cómo le parecía que estaba físicamente.

Dentro de la conversación Luisa dijo, "como ya estoy en mis últimas semanas del embarazo, me siento super llenita, el único que dice que no, que yo no estoy llenita, que para nada; es Pipe".

Por su parte, el cantante respondió que él ha visto barrigas más grandes, que la de ella está “petit” y que no se ve gorda.

La empresaria de productos de belleza le responde ¿Amor, tú por qué me dices mentiras?”, refiriéndose a que no solo es su vientre sino su rostro, que se siente más gordita; pero el artista le refuta diciendo que él también está pasado de kilos, pero que ella nunca se lo dice porque no lo nota ya que duermen juntos y se ven a diario.

En conclusión, Luisa Fernanda W reflexiona que, “soy un ser humano y, con ese tipo de cosas, a veces, me doy duro. Y se me olvida y digo – verdad, es que estoy creando una vida. Y como antes llevaba una vida más activa, de hacer ejercicio, me hacía sentir muy bien. Y ahorita, que no lo estoy haciendo, por temas de cuidado. Me empiezo a tirar duro con esas cosas. Después me digo: – ¿Cómo así?, estás pasando por una etapa, ya. Respira profundo, relájate y vívela -… Pero, a veces, a uno se le olvida”.

La influencer reconoce que muchas personas le dicen que debe disfrutar la etapa que está viviendo, pero ella dice que ama saber que le está dando vida a su pequeño que muy pronto lo conocerá, pero que hay momentos que todo le huele a mie#$%, y aparecen los cambios físicos y hormonales donde se siente muy mal.

Al final de todo esto, a la paisa le llegó un mensaje de una seguidora que le dijo, “sé compasiva, contigo como eres con otros” y le dejó claro que todo es por amor a su familia y pronto le pasará y no debe ponerle tanto color a su situación.