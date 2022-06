Luisa Fernanda W reveló en qué trabajaba antes de ser influencer

Luisa Fernanda w, la influenciadora y empresaria colombiana, goza actualmente de 17 millones de seguidores, los cuales ha conseguido a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, su vida no ha sido siempre de millonaria, pues a través de su Instagram reveló los esfuerzos que ha tenido que realizar para convertirse en la mujer que es ahora.

Después de estar hablando con sus seguidores, respondiendo algunas de sus preguntas más frecuentes en el chat, la creadora de contenido dijo que iba a responder algo que muchas personas le decían: “Lu como haces para comprarte tantas cosas y demás”, después de esto comenzó a contar la historia.

“Les voy a decir algo y es de todo corazón. Todo lo que yo he conseguido en mi vida lo he conseguido con esfuerzo, con mucho esfuerzo. Yo empecé desde cero, yo también fui empleada antes de que estas cosas maravillosas me pasaran, antes de tener mi negocio, antes de generar ingresos por redes sociales y a mí me tocó aprender siendo empleada y para yo darme gusto hoy día, me tocó ahorrar mucho. Si yo me quería dar gusto, a mí me toca ahorrar. Y sí tengo mi negocio, mi marca, mis ingresos por redes sociales, gracias a Dios y a mi esfuerzo, pero no crean que eso ha sido fácil”, indicó Luisa.

La influenciadora, comentó en que trabajaba antes de las redes sociales, donde explicó que, aunque ahorita no tiene que seguir ordenes, ser empleada le parece muy importante, ya que puede aprender bastante, “pero también está en tu visión, en tu misión y en tu disciplina. Yo estoy acá gracias a eso, a mi disciplina”.

“Yo llevo mucho tiempo en esto, trabajé en almacenes, fui administradora de una peluquería, mejor dicho”, dijo Luisa, quien finalmente expresó que en un futuro les contaría a sus seguidores la historia a fondo.