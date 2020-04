Luisa Fernanda W reveló que tuvo un problema con el habla de niña

Luisa Fernanda W ha sido la protagonista de numerosa información desde que confirmó que está esperando un bebé junto a su pareja Pipe Bueno, algo que para muchos internautas era obvio debido a las numerosas pruebas que dio de su actual estado.

Ahora bien, a propósito de Luisa, recientemente les confesó a sus seguidores que a veces se enreda mucho para hablar y por esto suele repetir las cosas. Además, aseguró que esto no solo le pasa ahora, ya que de niña fue "gagá".

“Yo sé que me enredo mucho para hablar, pero es que mi cabeza piensa muy rápido y mis palabras van más lento (…) cuando era chiquita era súper ‘gagá’, pero gagá gagá, que mi mamá hasta me regañaba; ya lo mejoré, pero a veces mi cabeza quiere decir de todo y como que no coordino, ahí voy aprendiendo”, expresó.

La instagramer finalizó su confesión aclarando que no quería mal entendidos.

“Quiero aclarar antes de herir sus susceptibilidades que cuando yo era ‘gagá’ de chiquita no era porque yo hubiera nacido con una condición, sino que me dio una bobada, o sea me dio por hablar así y por eso era que mi mamá me regañaba porque sabía que no tenía ese tipo de condición”, aseguró.

Actualmente, la youtuber se encuentra pasando la cuarentena con Pipe Bueno en Medellín, Antioquia. La pareja aprovechó el aislamiento para revelarle a sus fanáticos que pronto lanzaran un sencillo musical juntos.