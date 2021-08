Luisa Fernanda W se ha consagrado como una de las creadoras de contenido colombianas más famosas de las redes sociales, debido a la extensa trayectoria que ha construido en la industria desde hace varios años. Su recorrido es recordado por miles de personas, quienes hablan de los videos que publicaba y del estilo que manejaba en aquel entonces.

Tras convertirse en madre y darse una oportunidad en el amor con Pipe Bueno, la influencer ha conquistado a sus fans con contenidos en compañía del cantante, junto a su bebé y a otras celebridades como Pautips y Dani Duke. En distintos momentos realiza dinámicas de preguntas y respuestas, donde se sincera y suelta la lengua sobre detalles personales.

Sin embargo, en esta ocasión, Luisa Fernanda W fue protagonista de una historia de la cuenta oficial de Instagram de Pipe Bueno, donde respondió una pregunta que le hizo un curioso al artista sobre un tema íntimo. De acuerdo con la insinuante interrogante, la persona estaba interesada por saber el tamaño de la parte íntima del colombiano.

El intérprete de ‘Cupido Falló’ decidió no responder y mejor darle paso a su novia, para que ella fuera la encargada de dar unas palabras sobre este detalle.

“¿Lo tienes grande o peque?”, escribió el usuario en la casilla, a lo que Pipe dijo: “Interesante pregunta”.

“¿Cómo por qué preguntan eso? Jajajaja…pues lo único que les digo es que a mí las cosas pequeñas no me gustan, pues no me sirve, eso no, no, no”, afirmó la creadora de contenido entre risas y humor.

Ante las declaraciones de la youtuber, el cantante popular giró la cámara y se enfocó el rostro, levantando las cejas por las buenas referencias que dio Luisa Fernanda. A pesar de que al inicio el colombiano abrió los ojos por la sorpresa que le causó la pregunta, al final se mostró tranquilo con el video que publicó como respuesta.