Mabel Moreno contó porqué no siguió actuando en Chepe fortuna como ‘Reina Carolina’

“La vida que había escogido en ese instante no era la que mi alma ansiaba. Me casé, no fue un matrimonio malo, pero sentía que me faltaba vivir, viajar, hacer, deshacer”, sostuvo.

Además, explicó que a su exesposo no le gustaba que ella “fuera actriz” y de ahí también varias de sus decisiones.

