Mabel Moreno, reconocida actriz de producciones como ‘La Ley del Corazón’ y ‘Café, con aroma de mujer’, se ha robado los elogios y aplausos de sus fieles seguidores en redes sociales, luego de plasmar su indudable belleza y talento para la actuación. La colombiana ha despertado curiosidad por su personalidad y los detalles de su vida personal que muchos no conocen.

Recientemente, la celebridad llamó la atención de los curiosos con una dinámica de preguntas y respuestas, donde quiso sincerarse un poco sobre su vida personal y así revelar detalles que algunos quieren saber.

De acuerdo con lo que quedó registrado en las historias de la cuenta oficial de Instagram de la artista, una persona se interesó por saber si Moreno se encontraba actualmente en una relación sentimental o, por el contrario, estaba completamente soltera.

La famosa no dudó en contar sobre el estado de su corazón y confesó que en el presente no está soltera, por lo que le dio una oportunidad al amor.

No obstante, otro curioso utilizó la casilla de interrogantes para indagar al respecto y conocer el por qué Mabel no mostraba o hablaba de su novio. El seguidor quiso consultar si en algún momento presentaría a este hombre que la flechó.

“Pues, no voy a hablar mucho de eso porque me parece que la mejor forma de cuidar las cosas que uno quiere es manteniéndolas para uno, así que no”, respondió Mabel Moreno en un clip.