Mafe Romero, reconocida presentadora, agredida en presunto ataque de celos

En una transmisión del reconocido programa ‘Lo sé todo’, la presentadora Mafe Romero, anunció que fue víctima de una agresión en la entrada del edificio, cuando se dirigía al set y grabar el programa.

“No sé cómo hice para hacer el programa porque tengo los nervios de punta, tengo miedo. No me esperaba una situación de estas. Yo iba llegando, hablando por celular, cuando una señora me pregunta si soy Mafe, yo respondo que sí. Creí que de pronto quería una foto, pero me dijo una cantidad de improperios, me manoteó y ahí yo quedé en shock”, dijo la presentadora, explicando lo que sucedió momentos previos a su aparición en televisión.

Lea también: Yeimi Rivera: La historia detrás de la supuesta muerte de 'la niña araña'

Esta mujer quien apenas hasta hace unos meses ingresó al programa, también confesó que esta agresión habría sido causada por supuestos líos pasionales, ya que las féminas que la increparon, la acusaron de ser la amante del esposo de una de las agresoras.

Asimismo, Romero dijo que estas mujeres mencionaron tener en su poder fotografías que evidencian la supuesta infidelidad, algo que negó rotundamente la presentadora en varias ocasiones.

“Ella me quitó el celular y me lo partió. Cuando esto sucedió la persona que estaba en la recepción me dijo que entrara porque me pudieron haber golpeado o rociado con algún líquido extraño, dijo.

Lea también: Hombre se lanza del segundo piso de un prostíbulo para no pagar la cuenta

No obstante, Mafe Romero, aseveró que no se encuentra involucrada en ninguna relación sentimental y mucho menos si se trata de un hombre comprometido. A su vez, invitó a las mujeres a que hicieran públicas las fotografías de las que hicieron mención, para que se aclare por completo este problema.