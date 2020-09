‘Magnus Antonio’, el cachorro desobediente que es regañado por su amo y se volvió popular

Y agregó: “¿Por qué hace eso? Ahora va a salir corriendo detrás del primer hombre que lo llame. No señor, respétese, valórese, usted hace parte de una familia decente ¿qué le hace falta, que yo le compro? explíquese… que tal en esa casa le hagan cosas que no debe y se lo roben ¿usted cómo me va a llamar si no tiene teléfono? respóndeme por favor”, le dice el amo al perrito que se volvió famoso en redes sociales.

Hay que recordar que muchos influencer usan en la actualidad a los perros y los gatos para obtener visitas en sus redes mediante divertidas escenas en las cuales se sienten identificadas millones de personas.