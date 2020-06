Maleja Restrepo le pegó tremendo susto a Tatan Mejía

Maleja Restrepo y Tatan Mejía se han caracterizado por realizar toda clase de contenido divertido en sus redes sociales. Gran parte de las publicaciones que realiza la pareja está relacionado con situaciones de la vida real y sucesos que atraviesan los matrimonios.

Sin embargo, recientemente, la presentadora llamó la atención de sus seguidores tras compartir un gracioso video de una broma que le jugó a su esposo y que terminó causando una reacción inesperada.

De acuerdo con las imágenes que publicó Maleja Restrepo en su cuenta oficial de Instagram, Tatan se encontraba en la parte externa de la casa, hablando por teléfono y dándole la espalda a su pareja. La también actriz llega por detrás y, sin decirle nada, le acerca un insecto al rostro.

Lo que llamó la atención de los seguidores de la pareja fue la reacción del motociclista, quien gritó y se asustó bastante al ver este animal. Aunque Restrepo se ríe en el video, su esposo se retira y se va caminando, moviendo los brazos y las piernas.

“¿Ustedes a qué le tienen miedo? Que pecao de Tatan Mejía”, escribió la celebridad en el pie de foto del post que ya supera las 500 mil reproducciones y los mil comentarios en la plataforma digital.

Varios internautas reaccionaron a este contenido y mostraron su solidaridad con Tatan por este susto que vivió. Otros contaron sus miedos, mientras se reían de lo que plasmaron las celebridades en el clip.

Por otra parte, Maleja habló sobre la grabación y aprovechó para contar detalles de esta broma. Además, compartió con sus seguidores que les tiene pavor a los ratones, por lo que aceptó que reaccionaría así en un caso similar.

“Él creyó que yo le iba a dar un chocolate. Obviamente no era un chocolate; él le tiene terror a las chicharras, pero era un cucarrón, no creía que esa iba a ser su reacción. A mí que me lleguen así con ratón, me muero”, afirmó la colombiana entre risas.