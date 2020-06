Alexandra Mena, mamá de la reconocida influencer ‘La Segura’, se convirtió en tendencia en las redes sociales debido a que les confesó a sus seguidores que se acababa de realizar una rinomodelación y un retoque en sus labios.

Alexa jamás ocultó que ha pasado varias veces por el quirófano, pues su voluptuoso y tonificado cuerpo deja sin palabra a sus fanáticos, ya que a sus 44 años muestra que mantiene toda su sensualidad.

Lea también: Salomé Camargo se burló de los comentarios de sus haters

Sin embargo, en esta ocasión la caleña decidió compartirles a sus seguidores los resultados de sus nuevos retoques.

“Me hice rinomodelación de nariz avanzada. O sea, vengo literal de corregirme un trauma que tenía en mi nariz, estaba torcido mi tabique (…) Yo viajaba y siempre preguntaba dónde te hicieron esa nariz, entonces yo me antoje y como no es sino ir, acostarse y en dos minutos queda uno listo”, expresó.

Mena aseguró que también aprovechó para que le arreglaran sus labios, pero que por el momento se le veían inflamados ya que estaban recién hechos.

Lee también: Lina Tejeiro, más entusada que nunca, dice no estar prepara "por ahora" para un nuevo amor

Los internautas no pasaron por alto sus nuevos procedimientos estéticos y aseguraron que se le pasó la mano.

“Yo no sé por qué les gusta esa boca así... parece una molleja”, “Tan difícil es aceptar que los años llegan”, “Alguien que le diga que se le está pasando la mano con tantas cirugías”, “Esas viejas después que le meten tantas agujas en el cuerpo ya van quedado es como travestis”, “Quedo fatal”, “Ella fue a chupar una botella y se le descompuso la boca”, “Lo importante es que te sientas bien y segura de ti misma”, fueron algunos de los mensajes que recibió.