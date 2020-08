Mamá de Yina Calderón pide cadena de oración por los problemas de alcohol de su hija

Yina Calderón vuelve a estar en el ojo del huracán y esta vez no son por sus controversiales ‘Putifiestas’, sino porque su mamá pidió públicamente una cadena de oración ya que se encuentra bastante preocupada por el problema que tiene su hija con el licor.

El problema familiar se inició porque Yina realizó un nuevo tatuaje en su hombro y al parecer ella en compañía de su tatuador estaban tomando mientras realizaban dicho procedimiento, por lo que la señora Merly llamó de irresponsable al profesional.

Asimismo, usó su cuenta de Instagram para pedirle a los seguidores de su hija que por favor la ayudaran.

“Estoy triste y quiero que ustedes me ayuden. La gente que quiere mucho a Yina, quiero que me ayuden con una oración, a orar por ella. No quiere dejar el licor, no sabemos que hacer junto con la familia. Nos da mucho miedo porque ella tomada hace cosas que ni sabe al otro día”, inició su video.

Seguido de esto, expresó que se encontraba molesta con todos los amigos de la exprotagonista, ya que no la ayudan a dejar el licor y son unos alcahuetas. Y continuó refiriéndose a que anoche el tatuador no fue responsable.

“Me parece una irresponsabilidad que el tatuador de ella, que es muy buen tatuador, pero me parece una irresponsabilidad que se emborrache para tatuarse, entonces no me parece. Por favor gente que quiere mucho a Yina ayúdenme a orar por ella”, finalizó su petición.

Cabe mencionar que Yina en efecto compartió en sus historias que se tomaría un par de cócteles mientras le hacían su nuevo diseño en el brazo, para que así no le doliera tanto. Mientras que a su tatuador también se le vio tomar un vaso, pero solo al iniciar.



Ante la controversia que generó el video, Calderón decidió responderles a sus seguidores que simplemente son cosas de las mamás.

“Las mamás son así. Yo tomó como cualquier chica a mi edad (…) Yo no soy como mi mamá dice, pero mi mamá es mi mamá y la tengo que respetar porque así son las mamás”, puntualizó.