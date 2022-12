‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’: Así luce cantante del famoso villancinco

Hay tradiciones que nunca pasarán de moda en la época de fin de año, así como hay canciones que no pueden faltar en nuestros hogares en días tan representativos como lo es el de Navidad.

'Mamá, ¿dónde están los juguetes?', es sin duda una de las canciones que no pueden dejar de sonar en diciembre y es que esta melodía de la venezolana Raquel Castaños, cuenta la historia de un pequeño al que el Niño Dios no le cumplió con sus regalos, pero también es muy recordada por la inolvidable voz de quien la interpreta.

Le también: Catherine Siachoque respondió a quienes dicen que Miguel Varoni parece un abuelito de 80 años

"A mí me parecía una canción horrible, y no entendía por qué querían grabar algo tan triste. No me gustaba y al principio me rehusé a cantarla. Pero mi mamá insistió y al final lo hice, sobre todo, por complacerla", le dijo Castaños a la revista Soho.