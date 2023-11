Mamá echó a su hija de la casa cuando le dijo que tendría un hijo: no le quiere cuidar al niño

Una joven de 17 años quedó embarazada y al contarle a su mamá, la echaron de la casa. Según contó la menor, a través del sitio web Reddit, su madre la sacó porque “no cuidaría a otro bebé”.

Asimismo, la progenitora le habría dicho que está a punto de jubilarse, tiempo que quiere disfrutar en su totalidad junto a su esposo.

“¡Absolutamente no! No voy a criar a otro bebé. Me jubilé hace poco y mi marido se jubilará dentro de exactamente 11 meses, y no es así como quiero pasar mis años”, le dijo su mamá.

Y es que, de acuerdo a lo dicho por la joven, ella les contó a sus padres cuando tenía 7 semanas de gestación, es decir, casi 2 meses. Pero estaba decidida a tener el bebé, por quien empezaría a trabajar y a buscar la manera de sostenerlo.

Sin embargo, al parecer, el problema habría empezado cuando les dijo que les dejaría el bebé para cumplir con sus turnos laborales. Además, su mamá, según New York Post, citado por el portal Azteca Jalisco, la madre le confesó que “dudaba mucho de las capacidades para ser mamá”, lo que desató su enojo.

Sin ser suficiente, la mamá le puso un plazo a la joven para que se fuera de la casa, pues no quería que fuera a dar a luz en su hogar. Siendo así, la menor tenía hasta antes del parto para buscar donde vivir.

