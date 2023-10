Mamá se vuelve viral por hacerle las tareas a sus hijas para que no se estresen

En redes sociales se volvió viral la historia de una madre que le hace las tareas a sus hijas para que no se estresen y sufran por las labores académicas que les dejan fuera en su horario escolar.

Lottie Weaver acostumbra a compartir en las redes sociales varios de los momentos que comparte junto a sus hijas y la relación que tiene con su familia.

Por esta razón, en uno de los videos decidió hablar sobre las cosas “controversiales” que hace junto a su esposo como, por ejemplo, no influenciar a sus hijas en temas de religión, enseñarles que se tienen que levantar en sus peores momentos, entre otras.

Pero una de las cosas que llamó la atención es que dijo que ella siempre les hace las tareas a sus hijas para que ellas no se estresen.

“Si mis hijas están ocupadas o si están corriendo o algo así, yo la hago, porque no quiero que se estresen por problemas de matemáticas que no tienen el tiempo de hacer o lo que sea. Yo la hago, qué más da. Digo, si yo no estoy en lo correcto, al menos ayudo”, dijo.

La mujer justificó el hecho diciendo que a veces los profesores no entienden que apenas tienen siete años y les ponen tareas complicadas.

Debido a las declaraciones de la mujer, el video se volvió viral en las redes sociales y muchos padres de familia no dudaron en dejar su opinión. Algunos estuvieron de acuerdo con Lottie Weaver, mientras que otros mostraron su inconformidad con el tema.

“Los niños necesitan aprender a lidiar con el estrés, ellos tienen que hacer su propia tarea”; “tal vez no todo sea lo correcto”; “la cosa más controversial que haces es mostrar a tus hijas en TikTok de manera constante”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la mujer.