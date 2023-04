Mandan a joven a comprar orejas de pollo y todos en la tienda se le burlaron ¿Qué compró?

Por medio de redes sociales se han dado a conocer diferentes hechos divertidos que llaman la atención de cientos de internautas, quienes disfrutan de algunos videos que son grabados por las personas en su día a día.

Justamente, hace algunas horas se dio a conocer el caso de un joven que fue enviado a la tienda para comprar unas orejas de pollo, pero en medio de su compra se dio cuenta de que esto no existía.

Durante el video, que dura más de un minuto, se puede ver a un joven que llega con el pedido de la tienda y le cuenta a su familia que cuando fue a hacer la compra no logró encontrar las "orejas de pollo".

"Yo le dije al señor y él me dijo que las orejas no existen y me dijo deben ser mollejas. Traje $3.000 de mollejas", dijo, mientras su familia y la persona que grabó el clip se le burlaba.

Igualmente, el joven reveló que cuando dijo que quería orejas de pollo, todas las personas que estaban en la tienda se le burlaron, mientras que la persona que atendía el local le pasó unas mollejas, ya que pensaba que estaba confundido.

Muchas personas en redes sociales se burlaron por lo sucedido con algunos mensajes como: “me hubiera encantado ver la cara del carnicero y los que estaban al lado de él”; "yo haciendo memoria si los pollos tienen orejas"; “Yo trabajo en una tienda, vino un niño y me dice ‘dame aceite en polvo’", entre otros.

A continuación el video: