Ella se había dado cuenta de que antes había pasado una mujer al mismo cubículo, pero no quería molestar a los trabajadores y decirles que lavaran las herramientas con las que la iban a atender.

Beth dijo al diario The Sun, “siendo joven e ingenua, no pensé nada en eso y no quería ser esa persona que pregunta si puede lavar las cosas”.

A pesar de que el manicure comenzó bien, hubo un momento en el que se salieron las cosas de control. "Les dije que eran mis uñas reales, pero seguían moliéndolas”, expresó.

Al finalizar parecía que le procedimiento había tenido un buen desenlace, pero, al otro día, un fuerte dolor en sus dedos la alertó.

“Me empezaron a doler mucho las uñas. Se sentían muy apretados los dedos, particularmente en este pulgar (izquierdo). Se sentía como una uña encarnada, comenzó a enrojecerse y a doler mucho”, comentó.

La joven explicó que en un inicio no quiso prestarle atención a lo sucedido, pero el dolor era tan fuerte que tuvo que ir a un centro médico donde le realizaron un procedimiento de emergencia para evitar que la infección avanzara.

“Terminaron drenando una cantidad absurda de infección de mi pulgar. Si lo hubiera dejado por más tiempo, se me habría metido en los huesos y en el torrente sanguíneo y habría perdido el pulgar”, explicó la mujer.

Por el momento, Beth se encuentra recuperándose de la intervención quirúrgica tras pasar cinco días internada en el hospital.