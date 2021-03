Manuel Turizo cometió error ortográfico en un post y así le respondieron sus seguidores

“¿Quién dijo que el barón no le mete al pernil. Saludos a los patigarza, a meterle!!”, escribió el artista colombiano en la imagen.

Ante las críticas y burlas que recibió por este tema, el colombiano decidió pronunciarse sobre los comentarios que estaba recibiendo y aclarar, en tono de broma, que sí terminó el bachillerato. De igual forma aceptó el error y pidió que no se la “montaran” más.

“Hey, por ahí me la están montando que si yo no terminé el bachillerato, que varón no se escribe con b sino con v. Y sí, sí no lo terminé, por internet, pero lo terminé. Bueno, ya, si me equivoqué, todo bien”, dijo el intérprete en un video que acompañó con otro texto, donde también cometió un error de ortografía.

“Varones y muchachas hay disculpan”, escribió Manuel Turizo, para después compartir otra imagen corrigiendo que no era “hay” sino “ahí”.

“Y no es hay, es ahí, qué pelota”, agregó.

Ante estas palabras, algunas fanáticas aseguraron que le perdonaban cualquier error de ortografía, ya que "estaba muy bueno". Otras mujeres se enfocaron en su físico y continuaron halagándolo.