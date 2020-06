Manuela Gómez confesó que es adoptada

Manuela Gómez es recordada por los colombianos por su participación en el popular reality ‘Protagonista de Nuestra Tele’ del Canal RCN. Además, en el año en el que participó, generó algunas controversias en la casa estudio debido a las constantes discusiones que tenía con su compañera Yina Calderón.

Las exprotagonistas siguieron con su rivalidad hasta hace dos meses, ya que hicieron una tregua mediante un En Vivo que se convirtió en tendencia en las redes sociales. En la transmisión, Yina aprovechó para cuestionarle a Manuela sobre su adopción, un tema que era desconocido para muchos.

Sin embargo, en una reciente interacción que tuvo la empresaria con sus seguidores decidió sincerarse y hablarles acerca de este tema tan íntimo. Cabe mencionar que todo esto lo hizo mediante la función de ‘Hazme una pregunta’ en su cuenta oficial de Instagram.

El primer interrogante que le hicieron sus fanáticos era si siempre supo que fue adoptada o si se enteró de grande.

“Sí, siempre supe. Mi mamá desde pequeñita me metió la idea que era adoptada en la cabeza y crecí como con esa idea súper natural. O sea, tranquila y dichosa, pero hay mucho bullying”, aseguró.

Manuela siguió respondiendo que sus papás biológicos no la criaron, pues desde el primer momento la regalaron, pero que afortunadamente la encontró su familia adoptiva. “Me quisieron para toda la vida y fuimos felices para siempre, así fue la historia”, señaló.

Otra de las confesiones que llamó la atención de los internautas fue cuando habló de si quería a su mamá biológica.

“Bueno no tendría porque sí. Creo que el amor es algo que se construye día a día... simplemente agradecida porque me tuvo y me dio la vida, pero no es nada más”, expresó.

Por último, aseguró porque actualmente no vivía con sus papás. “Para mí una parte muy importante para evolucionar como personas es saber vivir solo y eso es un paso inmenso a la independencia”, indicó.