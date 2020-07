Manuela Gómez entrará al quirófano por dos nuevas cirugías

Manuela Gómez se ha mostrado muy interactiva con sus seguidores a través de las redes sociales, donde suele compartirles un poco de su día a día y promocionar varios de sus emprendimientos.

En esta ocasión, habilitó la popular función de ‘Hazme una pregunta’ en su cuenta de Instagram, momento en el que aprovecharon los internautas para cuestionarle sobre sus cirugías estética y si tenía pensado realizarse alguna más.

El primer interrogante que respondió fue acerca de sus senos y como había sido su recuperación, donde les contó que se había sometido a cuatro pexias, levantamiento de senos, y que muy pronto se hará una más.

“Me he hecho más o menos cuatro pexias, pero esta vez voy a cambiar de cirujano, me voy a hacer la quinta pexia con él, vamos a ver cómo me va”, expresó.

Seguido de esto sus seguidores le cuestionaron porque tenía tantas cirugías en esta zona de su cuerpo.

“No sé, siempre me operan los senos y me quedan súper lindos, con el pasar del tiempo vuelven y se me van cayendo, no que al ombligo jaja, pero se me van cayendo y no me gusta”, añadió.

Por último, confesó que no solo se hará ese retoque pues se realizará nuevamente una cirugía en sus glúteos.

“También me voy a operar la nalga muy pronto”, aseguró sin entrar en detalles.