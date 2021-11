Manuela Gómez le contó a sus seguidores como va la recuperación de su ojo

Hace unas semanas y por medio de las historias de su cuenta de Instagram, la ex Protagonista de Nuestra Tele y ahora empresaria, Manuela Gómez contó que le realizaron los exámenes correspondientes y descubrieron que tenía una toxoplasmosis que la pudo dejar ciega.

“Me hicieron todos los exámenes pertinentes y resultó que tengo una toxoplasmosis ocular, que donde no hubiera ido a urgencias habría podido quedar ciega”, dijo Manuela, aclarando que las pestañas postizas que usa no tienen nada que ver

Ahora, nuevamente por su cuenta de Instagram dijo: "Me he venido recuperando satisfactoriamente, milagrosamente, dentro de ocho días me quitan los medicamentos. Todavía no veo bien por el ojito porque la infección fue muy fuerte y eso me a a dejar una cicatriz que con eltiempo se puede borrar o tal vez no"

Agrego que ha tenido suerte por no perder el ojo ni el 100% de la visión y que por esto está muy agradecida con Dios, incluso dijo que el doctor que la está atendiendo dijo que si no hubiera ido rápido hubiera perdido completamente el ojo.