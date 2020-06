Manuela Gómez respondió preguntas sobre su actual orientación sexual

Manuela Gómez es recordada por los colombianos por su participación en el popular reality ‘Protagonista de Nuestra Tele’ del Canal RCN. Además, en el año en el que participó, generó algunas controversias en la casa estudio debido a las constantes discusiones que tenía con su compañera Yina Calderón.

Las exprotagonistas siguieron con su rivalidad hasta hace un mes, ya que hicieron una tregua mediante un En Vivo que se convirtió en tendencia en las redes sociales.

En esta ocasión, la paisa decidió interactuar con sus seguidores y les habilitó la función de “Hazme una pregunta” en su cuenta oficial de Instagram, momento que los internautas aprovecharon para preguntarle sobre su orientación sexual, ya que desde hace mucho tiempo no se le ve una pareja.

“Sí, estoy soltera, creo que me voy a quedar así una buena temporada, aunque no es lo que uno diga pues, pero quiero estar soltera para evolucionar un poco más mi personalidad”, aseguró.

Seguido de esto respondió sobre hace cuánto no tiene novio, aunque no dio una fecha exacta.

“Novio oficial solo he tenido uno y duré como la mitad de mi vida con él... como 12 años y hace tiempo terminamos”, expresó.

Otra pregunta que llamó la atención de los internautas fue cuando Manuela se sinceró y respondió que si era verdad que le gustaban las mujeres.

“No, no es verdad, no me gustan las mujeres; ya ni siquiera me gustan los hombres. Así está la situación por acá ¡No me gustan las mujeres y tampoco los hombres, así estamos de llevadas!”, añadió en medio de risas.

Su respuesta generó todo tipo de reacciones en las redes.

“Jajaja no pues ahora es asexual; está vieja es un chiste”, “Identificada totalmente con ella, no me gusta nadie y quiero estar soltera”, “Raro... ella una vez en protagonistas dijo que había tenido una relación sentimental con una mujer pero que todo había sido por experimentar”, “Es asexual”, fueron algunos de los mensajes que recibió.