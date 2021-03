Mara Cifuentes responde 'con toda' a un ataque de Danna Sultana

Semanas atrás, Danna Sultana concedió una entrevista a ‘Diva Rebeca’, personaje creado por Omar Vásquez, donde aprovechó para hablar sobre su vida personal, algunas polémicas en las redes sociales y sobre lo que pensaba de la comunidad LGBTIQ+. En este espacio surgieron declaraciones algunas mujeres trans que mostraban una “falsa imagen” en el ojo público.

De acuerdo con lo que reveló la colombiana, su percepción sobre Mara Cifuentes, reconocida modelo trans, era negativa, ya que consideraba que “promovía” en las plataformas digitales un “falso activismo”. En este diálogo, Danna no dudó en calificar a su colega de “patética” y “payasa”, asegurando que “no podía con ella”.

“Esa niña, no, no puedo con ella, no puedo. Payasa, es una payasa, vaya y siga por allá montando caballo”, dijo Danna Sultana en el formato.

Sin embargo, recientemente, durante una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, Mara Cifuentes se pronunció respecto a este ataque que recibió de la también modelo, y aprovechó para hablar un poco de las situaciones difíciles que afrontó en la cuarentena de 2020.

Según expresó en la entrevista, Cifuentes admiraba a Sultana por el camino que les abrió a muchas mujeres trans en el país, además de la fuerza que proyectó en muchos espacios. No obstante, sí quiso señalar que le parecía una lástima saber lo que pensaba la colombiana de ella.

“Vi el video, Danna Sultana es una persona que he admirado desde que estaba súper ‘peque’, es una pionera, es alguien que abrió muchas puertas para nosotros. Es una lástima saber qué es lo que piensa de mí”, expresó la joven sobre lo que dijo Danna.

“Pero creo que es una payasa, de verdad, tengo que decirlo, me pareció una payasada sabiendo que entre sirenas y transexuales tenemos que apoyarnos, en una misma comunidad”, agregó.

Mara Cifuentes aprovechó para afirmar que en su vida no hay espacio “para la mala energía”, enfocándose en que Danna Sultana no la conoce y tampoco sabe por las cosas que ha tenido que pasar antes, sin contar el proceso que vivió para llegar hasta donde está hoy.

Por último, la paisa indicó que cree que la modelo está haciendo juicios a la ligera, sin tomarse el tiempo de conocerla.