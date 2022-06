Marbelle aclara si es verdad que se distanció de su hija por su orientación sexual

La cantante colombiana Marbelle desde hace un tiempo ha sido centro de atención por sus formas particulares de pronunciarse a través de las redes sociales y últimamente por las reacciones que generó uno de sus mensajes antes de las elecciones presidenciales, pues la 'reina de la tecnocarrilera' declaró que se iría de Colombia si Gustavo Petro quedaba como presidente.

Aunque posteriormente la cantante se pronunció con un inesperado "comunicado" a través de sus redes sociales, pero su mensaje no fue bien visto para muchos usuarios.

A raíz de todo esto, los ciber usuarios se han interesado mucho más en la vida de Marbelle, incluso se preguntan el porqué se ha alejado de una de sus hijas. Algunos tienen la teoría de que se debe a su orientación sexual.

Puede ver: "No sabe lo que es vergüenza": Marbelle arremetió contra Rodolfo Hernández por reunión con Petro

En el programa ‘La Sala de Laura Acuña’ la interprete de 'Collar de perlas finas' habló al respecto. Aseguró que se siente orgullosa de sus dos hijas, Angie (23) y Rafaella (20).

"Yo no tengo problema con que mi hija sea gay, o sea yo no tengo ningún problema, de hecho, me parece divino como respeto la vida de Rafaella y la forma en que ha decidido llevarla y decidió independizarse a los 16 años y preferí no hacer de esto un paso traumático, sino decirle hagámoslo juntas quieres volar abre las alas mi amor y dale porque aquí estoy yo para recibirte si te caes”, expresó.

Agregó que Angie vive con su pareja Johana y tienen un hijo.

Lea también: Marbelle emitió ''comunicado oficial'' para informar que ya no se va del país

"Sí me alejé de Angie por temas que tienen que ver como mamá e hija, como con esas cosas con las que uno no está de acuerdo con los hijos y le dices ‘no te lo voy a patrocinar y eso no te lo voy a aplaudir", indicó.

Sin embargo, Marbelle aclaró que en su casa nunca hubo ningún tipo de prejuicio ni discriminación por la orientación sexual de su hija.