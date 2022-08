Marbelle se agrandó la 'boca' y fiel a su estilo comentó lo que se hizo

Maureen Belky Ramírez Cardona, nombre de pila de la reconocida cantante Marbelle, ha sido una mujer que no solo se destaca por su talento, sino también por sus múltiples polémicas, pues ha demostrado sus posturas políticas y ha puesto en cuestión los ideales del presidente electo Gustavo Petro. Pero también ha dejado un poco de lado este tema y habló y de los cambios estéticos que ha tenido en la actualidad.

No obstante, la cantante que interpreta canciones como “Adicta al Dolor”, “Collar de Perlas”, entre otras, fiel a su estilo, habló por medio de redes sociales, de un pequeño procedimiento que se hizo en sus labios, aclarando por todo lo que pasó.

Lea también: "Me hacen tendencia deseándome la muerte": Marbelle pidió respeto por fallecimiento de Darío Gómez

Y es que sus seguidores pudieron notar un cambio en su cara, pues se observa que sus labios están un poco más grandes. Es así que Marbelle entabló contacto con sus fans para mostrar detalles de su diario vivir.

Así las cosas, la artista se sinceró y decidió salir aclarar este tema, antes de que los usuarios de plataformas digitales comenzaran con las especulaciones, mencionando que este pequeño procedimiento se llama micropigmentación de labios.

“Siempre les recomiendo las cosas que a mí me funcionan y que me gustan. Me hice mi retoque de micropigmentación en los labios”, dijo Marbelle.

Lea también: Marbelle arremetió contra Daniel Samper por criticarla por serenata a Uribe

Esto trajo la reacción de cientos de internautas quienes entraron en polémica ya que algunos decidieron halagarla y otras personas la cuestionaron.