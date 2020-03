Marbelle y su hija Rafaella aprovechan cuarentena para cantar juntas

Marbelle y su hija Rafaella Chávez sorprendieron a sus seguidores en las redes sociales al publicar un video interpretando el tema 'Despídete' del grupo español Ella Baila Sola. De este modo, la adolescente de 18 años de edad demostró que heredó todo el talento de su madre.

Luego de terminar la canción, Marbelle hizo la invitación a sus seguidores de quedarse en casa.

Además, también recibieron los halagos de diferentes figuras públicas como Ilona y Elianos Garrido, esta última comentó: "Estaba esperando esto hace rato. Par de hermosas y talentosas. Lo que se hereda no se hurta, felicitaciones bellezas. Qué bello es escucharlas cantar".

Otra hija de un famoso cantante que descrestó con su talento fue Isadora Figueroa. La joven demostró que heredó el talento de su padre Chayanne al cantar el tema 'Let It Be' de Los Beatles.

"A pesar de estar en casa podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedazo de mi corazón... La música", escribió la joven de 19 años para acompañar el video publicado en sus redes sociales.