Marcela Reyes sigue siendo blanco de críticas luego de lo que fue su aparición en el stand de Yina Calderon en la pasada edición de Expobelleza 2022 que se celebró en la ciudad de Medellín. Luego de que la DJ comenzará a lanzar billetes al público, algo que no cayó muy bien en los usuarios de redes sociales.

Pese a las críticas, Reyes siguió formando polémica al llamar “criollos” a las personas que la tildaron de “arribista” por lo que había hecho, explicando que esto era muy común en países como Estados Unidos, México y Australia.

“he ido de gira a Estados Unidos y me tiran dólares, yo me agacho y los recojo. Me han tirado dólares de gran valor, como me han tirado de un dólar y aun así me agacho a recogerlos, porque el dinero es abundancia sea de la manera en la que te lo entreguen”, manifestó Reyes a través de sus historias en Instagram.

No obstante, esto no paró allí y Marcela Reyes les hizo frente a las críticas en otro video, en el que mientras va leyendo los comentarios que hacen sus detractores, se va limpiando su cara con billetes de 50.000 pesos, haciéndole de manera irónica, y manifestando que a ella las críticas nunca le han importado.

Ante esto, muchos internautas comenzaron a lanzar comentarios directos en los que algunos la tildaron de ridícula, mientras que muchos de sus fans quienes se decantan por su música, salieron en su defensa, en el que mencionaron que “ella puede hacer con su dinero lo que sea, finalmente se lo ha ganado”.

Cabe recordar que la DJ e influencer se ha visto envuelta en varios escándalos, sobre todo el protagonizado en un edificio, donde coge a patadas una puerta en un caso de infidelidad.