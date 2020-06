Marcela Reyes, criticada por publicación sobre el racismo

La sociedad se encuentra atravesando un momento difícil debido a la actual pandemia, la crisis económica y las protestas relacionadas con el caso de George Floyd en varias ciudades de Estados Unidos. En redes sociales se ha creado una ola de publicaciones apoyando los movimientos en contra del racismo y en pro de la vida de las personas afrodescendientes.

Algunos artistas y celebridades han buscado la forma de mostrar su apoyo con diversos videos, fotos e imágenes, pero varios no han tenido una acogida positiva de los internautas, debido al tipo de términos, palabras o ejemplos que utilizan para expresarse.

Lea también: Mapeo láser devela el templo maya más grande y antiguo jamás visto

Este fue el caso de Marcela Reyes, que utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un pequeño video y enviar un mensaje en contra del racismo. La DJ indicó que su color “preferido era el negro”; además de contar que había tenido una pareja afrodescendiente.

En el video se puede observar a la productora musical bailando el exitoso tema ‘Qué tiene ella’, de Zona Prieta, frente a la cámara, mientras luce un atuendo completamente negro, su cabello recogido y una chaqueta con algunos apliques.

“Mi color preferido es el negro, incluso tuve un novio negro que su nombre empieza por ‘J’. ¿Quién adivina quién es? NO AL RACISMO”, escribió la colombiana en el pie de foto del video que ya suma más de 200 mil reproducciones en la plataforma digital y más de 400 comentarios.

Adicional a esto, la artista reveló que el reciente invitado de sus redes sociales fue el ‘Tino’ Asprilla, quien estuvo conversando con ella sobre distintos temas.

“Suéltate con MR. Esta semana será con una leyenda del fútbol en Colombia, el Tino Asprilla”, agregó en su mensaje, tras revelar que disfrutaba mucho bailar este tema musical.

Sin embargo, estas palabras que utilizó Reyes no fueron del agrado de varios internautas, que mostraron su inconformidad con respecto a los términos con los que se refirió a la población negra.

Lea también: Hijos de gobernadora del Valle dieron positivo para coronavirus

“'Mi color favorito es el negro' LOS NEGROS NO SON COSAS COMO LOS COLORES. ‘Incluso tuve un novio negro’ NO PUES GRACIAS, QUÉ HERMOSA, QUÉ ACTO TAN VALEROSO”, “Así son, comenta y pone cosas para estar en onda, pero no tiene ni idea de lo delicado que es el tema”, “Mk de verdad que usted sale con unos apuntes, y además da papaya”, “Despectiva”, “Esa última neurona se le quemó poniendo ese post”, entre otras respuestas.