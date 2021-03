María Jara deslumbró con el detrás de cámaras de su sesión de maquillaje

María Jara, la hermana de Paola Jara, cantante de música popular y pareja de Jessi Uribe, sigue dando de qué hablar por las actividades que publica en sus redes sociales.

Ella, fiel al estilo Jara, divulga varias fotos insinuantes donde muestra lo mejor de su despampanante cuerpo.

En esta ocasión, la hermana de Paola Jara descrestó a sus seguidores con una publicación en donde quería mostrar el maquillaje que le estaban aplicando, pero terminó por verse muy coqueta por el escote que tenía puesto.

Lea también: Sara Uribe lució con sensualidad los supuestos “kilitos de más”

"Prefiero el maquillaje más discreto y natural pero quien dice que los ojos en este look no hacen la diferencia. Me gusto esta faceta y lo más importante es que este día lo ameritaba", escribió la comunicadora.

María Jara con atrevido escote: