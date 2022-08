Marilyn Patiño contó el drama que vivió por aumentarse los senos

Marilyn Patiño, reconocida actriz de la televisión colombiana, reconocida por su participación en producciones como 'Juego Limpio', 'Oye bonita', entre otras.

La también locutora ha aprovechado sus redes sociales para compartir contenido gracioso y fotos en las que demuestra que a sus 40 años se mantiene en forma y tiene un muy buen cuerpo.

Puede ver: Valerie Domínguez, la cuarentona que descrestó con sus 'pompas' en sensual minifalda de cuero

La actriz no ha ocultado sus cirugía estéticas, recientemente confesó el drama que vivió tras hacerse un aumento de senos, tanto así que años no pudo amamantar a sus hijos.

"Un cirujano me destrozó las tetas y digo destrozó porque pareciera que me hubieran prendido con agua caliente y yo apenas tenía 23 o 25 años", contó Patiño para El Tiempo.

Agregó que con el tiempo durante años vivió una "tortura", sin embargo, logró aceptar las consecuencias de la intervención y se perdonó a ella misma por haberse "metido con ese cirujano", pues fue por una mala intervención que tuvo tantas complicaciones.

"No puedo decir 'de esta agua no beberé', pero lo que sí puedo decidir es en manos de quién o dónde me meto, y cuando lo hago tengo que estar muy segura. Le cogí miedo, la verdad", dijo.

Lea también: Rosalía enciende las redes bailando ‘Despechá’ con brasier rojo pasión

Marilyn Patiño buscó durante meses la ayuda de un profesional que le ayudara a reconstruir sus pechos.

"Un cirujano me destrozó las tetas y digo destrozó porque pareciera que me hubieran prendido con agua caliente", aseguró.

Después de pedirle mucho a Dios logró hacer la reconstrucción de sus senos; luego de lograr retomar normalidad en dicha parte del cuerpo la actriz se ha sometido a otras intervenciones, sin embargo, confesó que ahora le dan miedo las cirugías porque no quiere morir y dejar a sus hijos solos.

"Ya estoy súper bien gracias a Dios, pero eso fueron siete meses o más de oración buscando un cirujano, pidiéndole a Dios de rodillas que me lo mostrara, y fue la primera vez que realmente vi éxito en la cirugía", dijo para El Tiempo.