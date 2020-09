Mateo Carvajal aclaró por qué no han bautizado a su hijo

Mateo Carvajal decidió explicarles a sus seguidores por qué aún no han bautizado a su pequeño hijo Salvador, quien hace poco cumplió su primer añito.

El deportista aprovechó una reciente interacción que hizo en su cuenta oficial de Instagram para sacar de la inquietud a varios internautas que le cuestionaron a través de la popular función ‘Hazme una pregunta’.

“¿Piensan bautizar a Salva?” fue el interrogante que le hicieron.

El antioqueño sin tapujo alguno respondió: “Es algo pues que respetamos muchísimo. Más adelante cuando Salvador esté un poquito más grande y quiera tomar y escoger su camino espiritual cuenta con nuestro apoyo, independientemente del que sea, pero por el momento no”.

Rápidamente, varios internautas estuvieron de acuerdo con la decisión que tomaron Melina y Mateo con respecto a la creencia que pueda tener su hijo más adelante.

“Me parece estupendo”, “Como debe de ser”, “Me encanta”, “Totalmente de acuerdo”, “Excelente, así debe ser”, “La mejor decisión”, “Muy bien”, “Si supieran que algo que no inculcas de pequeño no se aprenderá nunca”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Otro detalle que llamó la atención de sus seguidores fue que en una pasada ocasión el deportista habló de cómo se la lleva actualmente con la modelo, luego de que su relación terminara.

“Mi relación con Meli es únicamente como papás de Salvador. Si ella está feliz, Salvador está feliz y yo estoy feliz. La luz del sol brilla para todo el mundo y me alegro que ella esté bien”, afirmó.