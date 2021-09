Mateo Carvajal calificó a Lina Tejeiro como "marimacha" y ella no se quedó callada

Lina Tejeiro respondió a Mateo Carvajal por calificarla de "marimacha"

A través de una historias de Instagram, Tejeiro respondió a una repetida pregunta que le hicieron sus seguidores. “¿Qué opinas de que Mateo te hubiera dicho marimacho?”, fue el cuestionamiento.

En efecto, la actriz no dejó con la duda a los cibernautas y les respondió. Con un gran suspiro dijo que Mateo Carvajal había dicho esas palabras como mecanismo de defensa porque Lina Tejeiro no le había “parado bolas” y además aseguró que el deportista no sabía hacer nada más aparte de hablar de las personas.

“Creo que fue una manera de justificar que yo no me haya fijado en él y también opino que es su único talento, hablar de los demás”, expresó Lina Tejeiro en su cuenta de Instagram.