Colombia se encuentra viviendo una cuarentena total para prevenir la actual emergencia sanitaria mundial. En medio de este aislamiento obligatorio decretado por el actual presidente Iván Duque Márquez, los ciudadanos se preparan para 19 días en casa con restricciones para salir.

Ante esta orden, varias celebridades se han pronunciado al respecto y han apoyado esta decisión para proteger y asegurar el bienestar de algunas personas vulnerables. En distintas publicaciones han incentivado a sus seguidores en redes sociales a acatar las prevenciones y estar activos con diferentes dinámicas mientras están en casa.

Recientemente, el deportista Mateo Carvajal utilizó sus redes sociales para enviar un sentido y tierno mensaje sobre esta medida que tomó el Gobierno y la importancia que tiene para proteger a los seres querido, al estar lejos de su bebé.

Lea además: Greeicy y su lado maternal, Mau y Ricky 'se enamoran' y más estrenos musicales

El influencer utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una fotografía junto a su bebé Salvador, hijo que tiene con la presentadora Melina Ramírez, y expresar el valor que tiene acatar las recomendaciones de los especialistas y autoridades, aunque sea difícil. Esto lo escribió con motivo de lo lejos que se encuentra de su bebé y el tiempo que pasará por esta cuarentena.

“Estar aislado por cuidar lo que más amo valdrá la pena, pero es muy difícil pensar en los días y momentos que se van y no vuelven. Espero con la misma fe que le pongo a los momentos, donde las cosas no se ven bien, que Dios pueda blindar y hacerte sentir desde donde estés, el amor que te tengo”, escribió el paisa en el pie de foto del post que ya supera más de 120 mil likes en la plataforma digital.

Lea aquí: La influencer Andrea Marmolejo ayudará a afectados por cuarentena

“Antes de que tú estuvieras me daba lo mismo muchas cosas, no tenía apegos de nada ni nadie, pero ahora me quiebra tenerte lejos. Confío ciegamente que somos más fuertes, mi pequeño SALVADOR”, agregó el deportista en el texto que acompaña la conmovedora imagen junto a su hijo en una piscina.

Por su parte, varios internautas reaccionaron y halagaron al influencer por estas palabras que le regaló a su bebé en medio de esta cuarentena.