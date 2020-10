Mateo Carvajal le respondió a seguidora que lo llamó inmaduro

Mateo Carvajal continúa enamorando a sus seguidores de redes sociales con los tiernos y divertidos contenidos que publica con su pequeño hijo Salvador Carvajal. El deportista conquista con algunos videos y fotos, donde evidencia la química que existe entre ambos.

El paisa se encuentra viviendo una temporada junto a su primogénito, con quien comparte en diferentes escenarios, espacios y situaciones. Recientemente, Carvajal le celebró una segunda fiesta de cumpleaños a Salvador en compañía de su familia y amigos. La temática de la fiesta fue acuática, con algunos animales marinos, y de color azul.

Mateo llamó la atención de sus seguidores de Instagram, luego de que utilizara la famosa herramienta de preguntas y creara una dinámica en sus historias de la cuenta oficial, para que las personas preguntaran cosas relacionadas con su bebé.

Al inicio de las interrogantes, los usuarios se interesaron por saber qué ideas tenía Carvajal sobre el futuro de su hijo, qué era lo que más le gustaba al niño y qué lo enojaba. No obstante, una mujer intentó ofender al colombiano llamándolo inmaduro y él no dudó en darle una particular respuesta.

“¿Por qué a veces actúa tan inmaduramente?”, preguntó la seguidora, a lo que Mateo respondió haciendo referencia a la edad de su hijo.

“Señora, porque es un niño de un año y tres meses. Ah, yo, ahh”, dijo el deportista tras hacer una mueca a la cámara.

Adicional a esta inquietud, Mateo reveló que lo que más le gusta de Salvador es lo relajado que es y lo “buen parche” que es para todas las actividades que realizan. Además, enfatizó en lo amigable y buena onda que era el niño al compartir todas sus cosas.

Por último, el paisa le apagó el televisor al bebé para mostrar qué lo ponía de malgenio, y en el video se logra observar cómo Salvador se va molestando porque su papá le dice que se acabó ese rato.

Algunos usuarios de Instagram defendieron a Mateo y recalcaron que esa actitud que tenía él era lo que lo caracterizaba y hacía único.