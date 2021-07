Mateo Carvajal quiso quitarse un tatuaje en el rostro pero no salió como esperaba

Mateo Carvajal se ha convertido en uno de los influenciadores más populares del país, además es elogiado por su físico en múltiples oportunidades ya que para muchas y muchos es uno de los hombres más atractivos de la farándula nacional.

Sus tatuajes también se han convertido en un aspecto característico y hace algunos meses decidió intervenirse el rostro, más exactamente la zona de su nariz con un par de líneas a cada lado.

Esto fue enormemente criticado por muchos de sus seguidores e incluso muchos aseguraron que se arrepentiría en algún momento de su vida. Pues al parecer ese día llegó y es que Mateo subió un par de historias a su cuenta oficial de Instagram en las que confesó: "Le tengo un mensaje a todas esas señoras que me decían "ay si se tatúa la cara se va a dañar la vida, se va a arrepentir" Pues señora, no me dañé la vida pero sí me me borré unos tatuajitos".