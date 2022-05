Mateo Carvajal responde a mujer que le dijo que es un "mantenido" por la novia

En resumidas cuentas la mujer lo llamó "mantenido" y le dijo que no tenía porqué sentirse orgulloso de esa situación, que era mejor ganarse su propio dinero. Dichas palabras a él le causaron risa y por supuesto le respondió con el humor que lo caracteriza. 

"Se√Īoras, tranquilas, no es que Stephanie me d√© todo y me mantenga. Es que a ella le nace colaborarme, porque al hombre se le debe ayudar, se le debe querer, cuidar y contemplar en lo econ√≥mico, en lo emocional", dijo Mateo Carvajal.

Asimismo, hubo internautas que criticaron el actuar de la mujer catalog√°ndola como "metida" y "confianzuda", mientras que otros la apoyaron asegurando que por las mismas razones lo dej√≥ Melina Ram√≠rez. ¬ŅSer√° cierto?