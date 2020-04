Mateo Carvajal rompió su silencio sobre su actual situación sentimental

Mateo Carvajal se ha mostrado muy activo en las redes sociales debido a la cuarentena que se está viviendo en el país para evitar mayor propagación del coronavirus. Esto lo ha aprovechado para en varias ocasiones divertir a sus seguidores con sus ocurrencias.

Recientemente -en medio del aislamiento-, el influencer decidió interactuar con sus fanáticos y habilitó la función de ‘Hazme una pregunta’ en su cuenta oficial de Instagram. Rápidamente, los internautas aprovecharon la oportunidad para cuestionarle sobre su situación sentimental.

“¿Estás soltero en estos momentos?”, le preguntaron. A lo que el paisa decidió responder después de tanta insistencia por parte de sus seguidores.

“Sí, no estoy con nadie”, confesó.

Además, continuó explicando las razones por la que aún no tenía pareja.

“Estaba muy enfocado en mi trabajo, en unos proyectos que tenía por desarrollar y disfrutando el proceso de ser papá”, aseguró.

Otras preguntas que llamaron la atención de los espectadores es que respondió acerca de sus tatuajes, donde confesó a qué edad fue su primer raye y qué se realizó.

“Parce una cosa más ‘mañé’ (…) Una cruz con ala, eso me lo hice cuando estaba como en décimo u once ya ni me acuerdo, pero no”, reveló.

El influencer finalizó respondiendo que el tatuaje que menos le gustaba en su cuerpo era una virgen que terminó siendo un espanto y que por eso decidió tapárselo con una estrella, pero que tampoco le gustó el resultado.