¿Mateo Carvajal volvió con Melina Ramírez? Una foto despierta rumores

Mateo Carvajal se encuentra en la mira de sus seguidores debido a que compartió una foto con la mamá de su hijo en medio de una interacción que tuvo en su cuenta oficial de Instagram.

El paisa a través de la popular función ‘Hazme una pregunta’ que esta vez la llamó ‘Foto’ revivió varias fotos de su juventud. Sin embargo, hubo una en especial que llamó la atención de los internautas y fue una con Melina Ramírez.

Mateo decidió compartir la fotografía luego de que le cuestionaran sobre alguna experiencia que quisiera repetir.

“¡Sin duda!”, escribió en su publicación con una imagen de su expareja montando bicicleta.

Cabe mencionar que debido a la controversia que se generó, Carvajal decidió eliminar las fotos. Además, decidió explicar el motivo por el que la subió y evitar malos entendidos.

“Les quería aclarar algo de mis historias para que no se forme un mal entendido y una bola ahí de chismes, ni comentarios. Cuando me preguntaron acerca de que experiencia me gustaría repetir yo hacía referencia al programa ¿Listo?”, expresó en sus historias.

Pero sus seguidores no creyeron mucho de su explicación y aseguraron que podía haber escogido otra.

“De ser así tiene millones de fotos del programa y precisamente esa ¡Ay Mateito!”, “Tantas fotos del Desafío y sube justo la que sale con Melina ¡Si, cómo no!”, “Que rico que volvieran, me parecen dos personas muy transparentes”, “Vaya échele ese cuento a otra persona”, “Jajajaja claro que es con Meli”, “Es la mamá de su hijo jamás la olvidara así cojan caminos diferentes”, “Obvio no es a el desafío, es a ella”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Hasta el momento Melina no ha reaccionada en sus redes sociales.