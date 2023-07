Matrimonio del futuro: ChatGPT preside una boda en EE.UU.

Los límites de la inteligencia artificial no paran y esta vez una pareja decidió dar un paso más allá, convirtiéndose en los primeros en utilizar ChatGPT como sacerdote de la ceremonia, así lo dio a conocer Fox News.

La pareja conformada por Reece Wiench y Deyton Truitt se casaron el pasado mes de junio en una ceremonia donde ChatGPT fue el encargado de oficializar la boda.

Y es que todo este momento litúrgico fue organizado en un par de días, pues el novio tenía que irse a las Fuerzas Armadas.

De allí que la escasez de tiempo los hiciera pensar en alternativas que fueran más fáciles para ellos, pues en el estado de Colorado no necesario contar con un agente matrimonial autorizado.

"Al principio dijo que no. 'No puedo hacerlo, no tengo ojos, no tengo cuerpo. No puedo oficiar la boda'", menciona el padre de la novia sobre la respuesta inmediata de la inteligencia artificial.

Pero ese no fue solo el inicio de lo que sería una boda poco usual, pues los novios decidieron darle la información correspondiente para que este ‘chatbot’ pudiera oficiar la boda sin complicaciones. Entonces tuvieron que darle información personal sobre ellos y su relación

Los novios no quisieron dejarlo solo así, por lo que decidieron colocar un altavoz con una máscara azul sobre este, para hacer una especie de robot que pudiera hablar en la ceremonia.

Y es que esta boda fue bastante improvisada, pues ninguno de los novios sabía que iba a decir ChatGPT.

"El ChatGPT ha tomado un evento tan personal para una persona como una boda y lo ha hecho más perfecto", reconoció la novia.